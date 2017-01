Al 248 clubs betrokken bij kindermisbruik in Engels voetbal

Door: redactie

19/01/17 - 01u00 Bron: Belga

Oud-voetballer Andy Woodward, die voor het eerst met zijn verhaal naar buiten kwam. © reuters.

Bij het pedofilieschandaal in het Engelse voetbal zijn nu al 248 clubs betrokken. Dat blijkt uit de jongste balans die de politie gisteren bekendmaakte. Dat zijn er honderd meer dan een maand geleden.

De feiten zouden 526 slachtoffers kunnen betreffen. De meeste werden meer dan 20 jaar geleden gepleegd. Sommige kinderen waren vier jaar oud op het moment van de feiten. Geen enkele afdeling van het Engelse voetbal ontsnapt aan het schandaal, van amateurs tot profploegen, waarvan vier uit de Premier League.



Pedofilieschandaal

Het pedofilieschandaal brak half november uit, na onthullingen door Andy Woodward (43), een vroegere speler van de club Crewe Alexandra die aan de krant The Guardian vertelde over zijn lijdensweg. Sindsdien brachten meer dan twintig voetbalspelers, onder wie voormalige internationals, naar buiten dat ze als kind seksueel misbruikt werden door een trainer of rekruteerder.



De Engelse voetbalbond FA (Football Association) en de clubs worden ervan beschuldigd dat ze gedurende decennia de ogen sloten voor de daden.