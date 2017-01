Contractverlenging Messi blijft aanslepen, paniek neemt met de dag toe

Door: Niels Poissonnier

19/01/17

Nervositeit in en rond Camp Nou. Want wanneer zal Lionel Messi (29) nu zijn contract verlengen? Al is het maar om een einde te maken aan de vele geruchten - Manchester City duikt weer op - en de verzonnen interviews.

Eerlijk, we kunnen het ons niet voorstellen. Lionel Messi in een ander shirt dan dat van FC Barcelona? Nee... De Argentijnse superster is het uithangbord van de Catalanen, de verpersoonlijking van de blaugrana.



Ontslag

En toch. Het uitblijven van zijn contractverlenging - Messi ligt nog vast tot juni 2018 - doet de paniek in Barcelona met de dag toenemen. Vorige week ontsloeg Barça nog één van zijn directeurs, Pere Gratacós, omdat die zich ietwat kritisch had uitgelaten over Messi. "Zonder Neymar, Suárez, Iniesta en Piqué zou Messi nooit zo goed zijn", beweerde Gratacós, tot dan verantwoordelijk voor de jeugdopleiding van Barcelona. Hij zal in het vervolg twee keer nadenken als het over Messi gaat.



