Liverpool ondanks strafschopmisser Origi voorbij Plymouth in FA Cup

Door: redactie

18/01/17 - 22u41

Tweede keer, goede keer voor Liverpool tegen vierdeklasser Plymouth Argyle. Op Anfield slaagden de 'Reds' er niet in om te scoren tegen de ex-club van Emile Mpenza, maar vandaag was dat wél het geval. Liverpool won met 0-1, maar een strafschopmisser van Origi was wel een lichte smet.

Dat Liverpool een replay moest spelen tegen vierdeklasser Plymouth Argyle, was al een (kleine) blamage. Maar toch durfde Jürgen Klopp het vanavond opnieuw aan om zijn sterhouders - onder wie doelman Simon Mignolet - rust te gunnen. Met onder anderen Origi, Sturridge en Coutinho had de Duitser echter wél drie stevige speerpunten meegenomen naar de Engelse zuidkust.



En toch was het met Lucas Leiva een verdediger die de ban brak. De Braziliaan kopte een hoekschop aan de eerste paal staalhard tegen het net. Liverpool probeerde de voorsprong nadien wel uit te bouwen, maar tot de 87e minuut leek dat niet te lukken. Origi mocht dan een strafschop nemen, maar die werd gestopt door Plymouth-doelman Luke McCormick. Een domper voor de Rode Duivel, die met zijn team wel doorstoot naar de volgende ronde.



Ook Sels bekert voort



Ook Newcastle United moest vanavond aan de bak in de FA Cup. De 'Magpies' speelden een replay tegen Birmingham City en doelman Matz Sels kreeg nog eens zijn kans tussen de palen. De ex-Buffalo zag zijn team 2-0 uitlopen via Ritchie en Gouffran, maar in de 72e minuut bracht Cotterill de spanning terug in de wedstrijd. Verder kwam Birmingham echter niet, want vlak voor affluiten legde Ritchie de 3-1-eindstand vast.