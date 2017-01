Na ongeslagen reeks van 40 plots twee nederlagen in vier dagen voor Real

© reuters.

In de kwartfinales van de Copa del Rey, de Spaanse voetbalbeker, heeft Real Madrid een pijnlijke 1-2 nederlaag geleden tegen Celta de Vigo. In een teleurstellende eerste helft kwamen beide ploegen niet tot scoren. Na de pauze brak de match helemaal open. Iago Aspas opende de score na een tegenaanval waarbij onze landgenoot Theo Bongonda betrokken was. Marcelo maakte gelijk, maar linksachter Johny besliste de wedstrijd na alweer een snelle uitbraak. De Koninklijke moet volgende week vol aan de bak in de terugmatch.

© ap. © epa.

In de eerste helft was de beste kans voor de bezoekers, maar Iago Aspas speelde een snelle tegenaanval zeer slecht uit. In het centrum stond de vrijstaande Daniel Wass te wachten, maar de voorzet van Aspas waaide aan de overzijde buiten. Real Madrid drukte pas na een halfuur het gaspedaal in. Eerst pakte Sergio Alvarez een afstandsschot van Toni Kroos klemvast en even later mikte Cristiano Ronaldo een huizenhoge kans op verdediger Johny. Diezelfde Ronaldo schreeuwde nog om een penalty, maar na een licht contact ging de Portugees te gretig neer.



Drie goals op enkele minuten

Halfweg de tweede helft brak de match volledig open. Na een subtiel passje snelde Bongonda zijn linkerflank af. Zijn voorzet belandde op de hak van Marcelo (Real Madrid), die de bal panklaar legde voor Aspas. Zo'n cadeautje moet je de goalgetter van Celta niet geven. De vreugde was echter van korte duur, want enkele minuten later maakte Marcelo zijn foutje goed. Zijn volley verdween via een bezoekende rug tegen de netten. Erop en erover dan maar? Daar dachten de bezoekers anders over. Bij de volgende aanval stuurde Aspas maatje Johny het straatje in. De linksachter plaatste de bal netjes in de rechterbenedenhoek. De Koninklijke reageerde via invaller Karim Benzema, maar hij knalde een uitgelezen kans hoog over.