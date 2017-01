Primeur: Man Utd stelt contraterrorismemanager aan

Door: redactie

18/01/17

In mei vorig jaar werd de Premier League-wedstrijd van Manchester United tegen Bournemouth uitgesteld en het stadion ontruimd nadat een verdacht pakket was aangetroffen in de toiletten. © afp.

Manchester United heeft een voltijdse contraterrorismemanager aangesteld, één van de extra veiligheidsmaatregelen voor wedstrijddagen op Old Trafford. Volgens United gebeurt zo'n benoeming voor het eerst in een Engelse sportclub.