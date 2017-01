Jeonbuk uitgesloten in Aziatische Champions League na zaak rond omkoping scheidsrechters

Door: redactie

18/01/17 - 14u40 Bron: Belga

Jeonbuk Hyundai won vorig jaar nog de Aziatische Champions League. © afp.

De Zuid-Koreaanse voetbalclub Jeonbuk Hyundai wordt in 2017 uitgesloten van deelname aan de Aziatische Champions League. Dat meldt de Aziatische Voetbalconfederatie (AFC) vandaag. De titelhouder is betrokken bij een onfrisse zaak in eigen land waarbij scheidsrechters omgekocht werden.