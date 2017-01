Bijna had Axel Witsel er in China een bekende ploegmaat bij, maar nieuwe regels verpesten het feestje

Bewerkt door: Glenn Bogaert

17/01/17 - 18u40 Bron: Belga

© photo news.

Tianjin Quanjian, de nieuwe club van Axel Witsel, stond op het punt de Colombiaanse aanvaller Radamel Falcao van AS Monaco aan te trekken, totdat de Chinese Voetbalbond de nieuwe restricties bekendmaakte wat betreft het aantal buitenlandse spelers. Dat kondigde de voorzitter van de club, Shu Yuhui, vandaag aan op de zender van de club, Tianjin Sports TV.

© reuters.

Yuhui bevestigde dat de nieuwe regels, die gisteren in werking traden, de stopzetting hadden ingeluid van onderhandelingen met verschillende Europese topspelers. "Tianjin Quanjian had contacten met spitsen Diego Costa (Chelsea), Edinson Cavani (PSG) en Karim Benzema (Real Madrid) en was bezig de transfers van Radamel Falcao (Monaco) en Raul Jimenez (Benfica) af te ronden", legde Yuhui uit. Op dat moment kondigde de Chinese Voetbalbond echter aan dat het het maximale aantal buitenlandse spelers per team verminderd werd van vier naar drie. Op die manier wilde het meer mogelijkheden geven aan Chinese spelers om hun niveau op te krikken.



Plannen veranderen

"Falcao en Jimenez stonden op het punt te tekenen, maar toen kregen we het bericht van de restricties binnen", vervolgde Yuhui. "We hadden nadien geen keuze meer en moesten onze plannen veranderen."