Jan Vertonghen minstens twee maanden aan de kant

17/01/17 - 15u00 Bron: @HLNinEngeland

Het is wachten op officiële bevestiging van Tottenham, maar Jan Vertonghen (29) zou zo'n twee maanden aan de kant staan met een enkelblessure. Hij mist de confrontatie met AA Gent in de Europa League en ook de interlands eind maart worden een race tegen de klok.

Hij wist meteen hoe erg het was. Vertonghen schreeuwde het uit, toen hij zaterdag tegen West Bromwich de enkel omsloeg. De verdediger scheurde de ligamenten van de linkerenkel, dezelfde kwetsuur die hij opliep op het EK. Een exact tijdsspanne wil de medische staf van Spurs voorlopig niet plakken op zijn onbeschikbaarheid, maar de club gaat uit van een worst case scenario. Dat wil zeggen dat Vertonghen in het slechtste geval twee tot drie maanden in de lappenmand ligt. Sommige spelers herstellen sneller van gelijkaardige blessures, daarom er geen officiële termijn op wordt geplakt. Harry Kane was in het najaar na zeven weken terug toen hij de enkelbanden scheurde.



Vertonghen mist sowieso de dubbele confrontatie met AA Gent, volgende maand in de Europa League. Wedstrijden waar hij naar uit had gekeken. Of hij de interlands eind maart haalt, is ook een groot vraagteken. Bij Spurs pushen ze hun spelers zelden om snel terug te keren. Coach Pochettino neemt liever geen risico's.



De blessure is een klap voor Vertonghen, die aan een sterk seizoen bezig was. Ook zonder Toby Alderweireld aan zijn zij, die stond eveneens 7 weken aan de kant, hield hij de boel achterin recht bij Tottenham. Vorig jaar stond hij na nieuwjaar ook 12 weken aan de kant, nadat één van de ligamenten in zijn knie scheurde.