Dit wordt de nieuwe peperdure en futuristische voetbaltempel van het Tianjin van Witsel

Door: Mathieu Goedefroy

17/01/17 - 10u15

De Champions League winnen en deelnemen aan het WK voor clubs. Daar moet Axel Witsel binnen de vijf jaar voor zorgen. Het is de langetermijnplanning van zijn nieuwe werkgever, die in Tianjin ook aan een futuristische voetbaltempel bouwt. "Ons geld is goed besteed", aldus hoofdsponsor Quanjian Natural Medicine.

En dus werd in 2016 de eerste steen gelegd van wat het Quanjian Dream Football Stadium moet worden. Een gigantisch complex van maar liefst 250.000 vierkante meter, waarvan 50.000 ondergronds. Van die enorme oppervlakte zal het grootste deel in priv√©gebruik genomen worden door de club. De voetbaltempel zal volledig overdekt zijn en de temperatuur in het stadion zal manueel geregeld kunnen worden. "Omdat het in Tianjin in de winter tot wel -15 graden kan worden, is dat geen overbodige luxe", klinkt het. "Het wordt pas het vijfde stadion ter wereld met zo'n automatische temperatuurregeling." © afp.