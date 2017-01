Louis Van Gaal (65): "Ik denk niet dat ik nog terugkeer"

Door: redactie

16/01/17 - 21u52 Bron: AD.nl

© ProShots.

Louis van Gaal denkt niet dat hij nog terugkeert als trainer. Dat zei de bij de uitreiking van een life-time award. Na zijn vertrek bij Manchester United vorig seizoen twijfelde hij nog. "Ik riep toen dat ik zou stoppen. Later heb ik dat slim veranderd in 'sabbatical'. Nu geloof ik niet dat ik nog terugkeer."

Van Gaal zei dat gebeurtenissen in zijn familie zwaar hebben gewogen bij deze beslissing. Afgelopen maand verloor hij zijn schoonzoon. "Er is zoveel gebeurd in mijn familie, dan word je ook weer als mens met je neus op de feiten gedrukt."



Van Gaal vertrok afgelopen seizoen wegens tegenvallende prestaties bij Manchester United, hoewel hij met de club wel de FA Cup won. In 2014 werd hij met Oranje derde op het WK. Met Ajax won hij onder meer de Champions League en de wereldbeker, met Bayern München en Barcelona werd hij onder andere nationaal kampioen. In Nederland veroverde hij naast met Ajax ook nog eens met AZ de nationale titel.



Sinds zijn vertrek bij Manchester United kreeg Van Gaal veel aanbiedingen. Hij kon onder meer naar China, waar ongekende bedragen worden betaald. "Maar ondanks dat ben ik nog steeds hier", zei Van Gaal.



Van Gaal kreeg maandag bij het congres van Big Improvement Day in Scheveningen een Life Time Award voor alle prestaties in zijn loopbaan, ook voor zijn initiatieven buiten het voetbal om.