Mboyo wil carrière nieuw leven inblazen: "Ik ben geen risicogeval"

Hij oogt scherp. En als het maar even kan, benadrukt Ilombe Mboyo (29) hoe hongerig hij wel is. Na twee jaar in de vergetelheid bij het Zwitserse FC Sion snakt de spits naar een nieuwe kans. Want: "Ik ben het voetballen niet verleerd."

Herinner jij je laatste officiële match eigenlijk nog?

(knikt) "Club Brugge - Racing Genk. 4-1. Ik heb toen gescoord."



Intussen zijn we meer dan twee jaar verder...

(zucht) "Ik wist niet dat het al zó lang geleden was. Echt waar. Had je me dit twee jaar geleden voorspeld, ik was zot geworden. Maar het is niet omdat ik al die tijd geen officiële wedstrijden meer gespeeld heb, dat ik niets gedaan heb. Kijk naar me: ik ben fit. Iemand die twee jaar aan een stuk niets doet, ziet er niet uit zoals ik. (zelfverzekerd) Laat me nu een uithoudingstest doen en je zal meteen merken hoe fit ik ben."



Waarom mocht je vorige week dan niet mee op stage met Sion?

"Sion draait goed zonder mij. Het wil daarom, een halfjaar, af van mijn contract. Wellicht had de voorzitter meer van me verwacht, maar blessures maken nu eenmaal deel uit van het voetbal. Bovendien wist Sion dat ik geblesseerd was toen het me aantrok. Afgelopen zomer, toen ik na tien maanden opnieuw fit was, heb ik heel de voorbereiding afgewerkt. De president wilde zien of ik volledig genezen was. Ik speelde een oefenwedstrijd of vijf, onder meer tegen Zenit Sint-Petersburg en Monaco. Maar ik heb me zo wat geforceerd. Door een scheur in mijn adductoren stond ik opnieuw acht weken aan de kant. Maar nu voel ik me terug goed. Ik ben klaar om een ploeg te helpen."



