Geniaal spandoek voor Stijn Vreven inspireert NAC tot deugddoende zege

Door: redactie

16/01/17 - 21u34

Stijn Vreven heeft bij zijn officiële debuut als trainer van de Nederlandse tweedeklasser NAC Breda aangeknoopt met een belangrijke zege. Op het veld van Jong Utrecht in de Galgenwaard, het stadion waarin hij zelf vier seizoenen als speler schitterde, werd het 0-2 na doelpunten van onze landgenoten Arno Verschueren en Robbie Haemhouts.

Stijn Vreven had met NAC vorige week al wel een oefenpartij gewonnen tegen KV Kortrijk (2-0 dankzij twee doelpunten van ex-Lokerenspeler Cyriel Dessers), maar vandaag stond hij voor de eerste echte test. Op bezoek bij Jong Utrecht, pas de nummer 18 in de Jupiler League, waren enkel drie punten goed genoeg want NAC stond na 19 speeldagen met amper 31 punten op een teleurstellende negende plaats.



Ook de supporters waren zich ervan bewust dat er dringend gewonnen moest worden en kwamen - mede om Vreven te steunen - voor aanvang van de partij met een geniaal spandoek op de proppen. "We haalden de indiaan, NAC is aan winnetou." De 43-jarige Limburger had bij onze noorderburen namelijk de bijnaam 'indiaan' omdat hij vaak met lange haren speelde (en geregeld over indianen sprak). Winnetou is dan weer één van de bekendste (fictieve) indianen uit de verhalen van Karl May.



Het spandoek inspireerde Vreven en zijn manschappen uiteindelijk tot een vlotte 0-2 zege. Verschueren opende al na vier minuten de score op aangeven van Dessers. De thuisploeg reageerde lutte tellen later, maar onze landgenoot Brondeel stopte de penalty van Rosheuvel. Halfweg de eerste periode verdubbelde Haemhouts - nog een Belg - de score na een vreselijke blunder van Nijhuis (zie video hieronder). De zege kwam daarna nooit meer in gevaar waardoor NAC opklimt naar plaats vijf.