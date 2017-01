Briljant! Ranieri verwelkomt Ngolo Kanté terug in Leicester met een speelse wurggreep

Marie Rutsaert

16/01/17 - 16u07

BRILLIANT: Claudio Ranieri welcomes N'Golo Kante back to @LCFC . pic.twitter.com/QtSbG3Jlhq

video Leicester trainer Claudio Ranieri stond gisteren klaar om elke speler van Chelsea te begroeten. Eén van hen kreeg een iets steviger welkom. Oude bekende Kanté werd in een houdgreep genomen en kreeg een paar stevige klappen op de rug. De voormalige speler van Leicester leek er goed mee te kunnen lachen.

De Franse speler speelde vorig jaar een sleutelrol in het sprookje van Leicester, maar hij koos deze zomer voor een lucratieve transfer naar Chelsea. Dit weekend was hij dan terug bij de landskampioen, maar deze keer als tegenstander. Zijn ex-coach leek het weerzien vooral fijn te vinden en zijn huidige coach Conte moest gniffelen met de stevige knuffel. Kanté zelf oogde wat verbaasd, maar wandelde daarna toch maar met een glimlach verder.



Chelsea nam de maat van de kampioenen en won met duidelijke cijfers: 0-3. Misschien had Ranieri zijn wurggreep toch wat serieuzer moeten nemen?