Gewezen voetbalcoach Barry Bennell pleit onschuldig aan seksueel misbruik

Door: redactie

16/01/17 - 15u25 Bron: Belga

Het stadion van Crewe Alexandra, de voetbalclub waar Bennel werkzaam was © ap.

De vroegere Engelse jeugdvoetbaltrainer Barry Bennell heeft maandag onschuldig gepleit in een zaak van seksueel misbruik op een gewezen jeugdspeler. Dat melden Britse media.

Bennell moet zich verantwoorden voor acht beschuldigingen van seksueel misbruik van een jongen van minder dan zestien jaar. De 63-jarige man zou de feiten gepleegd hebben tussen 1981 en 1986, toen hij jeugdtrainer was bij de club Crewe Alexandra.



Bij de start van de zitting in de Chester Crown Court ontkende hij evenwel de beschuldigingen. "Niet schuldig", zo antwoordde hij op de acht aantijgingen: zeven gevallen van aanranding en één poging tot sodomie.



Bennell, die opgesloten zit in de gevangenis van Woodhill, was niet lijfelijk aanwezig. Hij woonde de zitting bij via videoconferentie, zo meldt BBC News.



Afgelopen jaar hebben tientallen ex-voetballers in Groot-Britannië getuigd over seksueel misbruik tijdens hun kinderjaren. Bennell wordt gezien als de belangrijkste beschuldigde.