Arjen Robben nog een jaar langer bij Bayern München

Bewerkt door: Glenn Bogaert

16/01/17 - 13u10 Bron: Belga

© afp.

Arjen Robben speelt ook volgend seizoen voor Bayern München. De aanvoerder van het Nederlands elftal, die volgende week zijn 33ste verjaardag viert, zet vandaag zijn handtekening onder een nieuw contract bij de Duitse kampioen. Vader en zaakwaarnemer Hans Robben bevestigde berichten daarover in Duitse media.

© afp.

De huidige verbintenis van Robben in München zou komende zomer aflopen. Zowel de aanvaller als de clubleiding van Bayern liet de afgelopen weken doorschemeren open te staan voor verlenging. "Op eigen verzoek is zijn contract met één jaar verlengd. Arjen wil het per jaar bekijken", vertelde zijn vader. Robben zelf zei onlangs graag nog een tijdje op topniveau te willen blijven voetballen. "Omdat ik nog steeds geniet op het veld en met plezier voetbal. Wat de toekomst brengt na Bayern, laat ik open. Het kan China worden, of Amerika, Australië of Nederland. Maar ook niets. We zien het wel."



Tal van prijzen

De aanvaller uit Bedum speelt sinds 2009 voor de 'Rekordmeister', waarmee hij al vele successen vierde. Hoogtepunt was de winst van de Champions League in 2013. Robben maakte in de finale tegen Borussia Dortmund kort voor tijd het winnende doelpunt (2-1).



Vijf goals

Na een lange periode van blessureleed is de Groninger de laatste maanden weer fit. In tien competitiewedstrijden maakte hij vijf doelpunten voor de huidige koploper van de Bundesliga.