"Witsel moet zich enkel op de bal concentreren. Voor de rest zorgt zijn personeel wel"

Mathieu Goedefroy in China

16/01/17 - 06u00

De fans ontvingen Witsel alvast met open armen. © kos.

'Weitesai'er' has landed. Met een Tianjin-sjaal om de hals en bloemen in de hand maakte Axel Witsel zich bij zijn intrede in China meteen onsterfelijk. De hele dag zat uw krant in het spoor van de Rode Duivel. En wat opviel? De middenvelder zal er zich behalve het voetbal niet veel moeten aantrekken. "Elke buitenlander krijgt hier meteen zijn eigen chauffeur, tolk én assistent", zegt Jean-Jacques Kilama, een 31-jarige Kameroenese verdediger van Tianjin.