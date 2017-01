Bongonda en Celta kloppen op de valreep Alaves

Door: redactie

15/01/17 - 18u59 Bron: Belga

Theo Bongonda (archieffoto). © epa.

Celta de Vigo heeft op de achttiende speeldag van de Primera Division een late 1-0 zege geboekt tegen Alaves, dat een hele tweede helft met een man minder speelde. Radoja sloopte een minuut voor tijd de bezoekende muur.

Nadat Feddal voor Alaves na één minuut in de tweede helft zijn tweede gele kaart te slikken kreeg, leek Celta vrij spel te hebben. De Galiciërs moesten echter wachten tot een minuut voor tijd, toen Radoja alsnog voor de beslissende 1-0 tekende. Theo Bongonda speelde de hele wedstrijd bij de thuisploeg en klimt met Celta de Vigo naar de achtste stek. Alaves staat twaalfde.



Willem II heeft op de achttiende speeldag van de Nederlandse Eredivisie een 0-1 nederlaag geleden tegen NEC. Grot maakte een kwartier voor tijd de enige treffer van de partij. Bij Willem II speelde Derrick Tshimanga de hele partij en werd Jordy Croux in de 77e minuut naar de kant gehaald. NEC springt door de zege over Willem II naar de tiende stek.



Dylan Seys mocht op het uur invallen bij FC Twente, dat een 3-1 nederlaag leed bij Vitesse. Goals van Baker (13.), Van Wolfswinkel (39.) en Rashica (47.) hadden het team uit Enschee toen al op een ruime achterstand gezet. Klich (77.) kon in het slot nog milderen vanop de stip. Vitesse springt in de stand over Twente naar de zevende stek.



Emmerik De Vriese en Ermis wonnen op de negentiende speeldag van de Cypriotische competitie met 2-0 van Karmiotissa, dankzij een eigen doelpunt van Taralidis (37.) en een treffer van Froxylias (77.). De Vriese speelde de hele wedstrijd bij de thuisploeg, die naar de zesde plaats klimt. Karmiotissa is tiende.