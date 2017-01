Ivan Santini met twee goals tegen Lyon van goudwaarde voor het tegen degradatie knokkende Caen (3-2)

Door: Glenn Bogaert

15/01/17 - 18u49

© afp.

Ligue 1 "Ooooh Ivan Santini!" Het rolde de voorbije jaren geregeld van de tribunes bij KV Kortrijk en ook bij Standard speelde de sterke targetspits uit Kroatië zich al snel in de harten. Zijn vertrek afgelopen zomer op Sclessin was een beetje bitter, maar bij het Franse SM Caen vond Santini al snel zijn draai. Intussen zit de ex-Rouche al aan 10 goals. Vandaag legde hij er nog twee in het mandje tegen Olympique Lyon. Meteen goed voor een 3-2 zege en drie belangrijke punten in de strijd tegen de degradatie in de Ligue 1.