Paul Pogba versierde recordtransfer naar Man United, maar: "Voor hetzelfde geld zat ik bij Real of 'Barça'"

Paul Pogba verkaste afgelopen zomer van Juventus naar Manchester United voor een recordbedrag van meer dan honderd miljoen euro. Maar de 23-jarige Fransman had eveneens naar Spanje kunnen vertrekken. "Ook Real Madrid en Barcelona toonden interesse in mij", vertelde de middenvelder vandaag aan de Franse tv-zender SFR Sport.

"Voor hetzelfde geld voetbalde ik bij Real of Barcelona", blikte Pogba terug op zijn transfer van afgelopen zomer. "Maar uiteindelijk ging ik in op het voorstel van Manchester United, een keuze van het hart. Aan mijn hoge transferprijs denk ik niet meer, ik wil gewoon voetballen en trofeeën winnen."



Terugkeer naar Old Trafford

De excentrieke Pogba streek deze zomer in Manchester neer voor het recordbedrag van 105 miljoen euro. In 2012 had de Franse international United nog transfervrij verlaten omdat hij van toenmalig trainer Alex Ferguson maar weinig speelkansen kreeg. Pogba kwam terecht bij Juventus, waar hij volledig ontbolsterde en viermaal de Italiaanse titel pakte.



"Zlatan is een fenomeen"

Met Zlatan Ibrahimovic haalde Manchester United afgelopen zomer nog een andere klepper binnen. "Zlatan is een echt fenomeen", vertelde Pogba over zijn ploeggenoot. "Hij geeft ons vaak goede raad en staat altijd achter ons. Hij is een beetje de grote broer van de ploeg."