Bakkali en Valencia boeken eerste zege in drie maanden

Valencia heeft op de achttiende speeldag van de Primera Division eindelijk nog eens kunnen aanknopen met de overwinning. In eigen huis werd Espanyol Barcelona geklopt met 2-1. Zakaria Bakkali mocht drie minuten in blessuretijd invallen om de tijd vol te maken.

Goals van Montoya (17') en Mina (73') leken Valencia op weg te zetten naar een eenvoudige driepunter. Lopez (85') kon het in het slot nog even spannend maken, maar zijn aansluitingstreffer kwam te laat. Valencia, dat in de competitie niet meer won sinds 16 oktober (1-2 bij Gijon), sluipt in de stand iets verder weg van de degradatiezone. Het staat zeventiende, met vier punten meer dan nummer achttien, de eerste degradatieplaats, Gijon. Espanyol kampeert op de elfde stek.