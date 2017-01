Witsel meteen verwelkomd door Fabio Cannavaro en ziet zijn ploeg al met 4-0 winnen

Door: Mathieu Goedefroy

15/01/17 - 13u18

video

Welcome to Tianjin Quanjian family¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ @axelwitsel28 pic.twitter.com/6Fgoe8Zhcj

Zoals u vanmorgen al kon lezen is Axel Witsel geland in de Zuid-Chinese stad Shenzhen, waar zijn nieuwe club Tianjin Quanjian op winterstage is. De Rode Duivel werd door een busje van de club naar het vijfsterrenhotel gebracht waar de ploeg verblijft. Daar kon de middenvelder wat op krachten komen, alvorens kennis te maken met zijn ploegmaats. Ook met coach Fabio Cannavaro, die duidelijk blij is dat hij zijn nieuwe sterspeler kan verwelkomen (zie tweet hieronder), stond een gesprek gepland.

In de namiddag ging het dan richting het Universitaire Stadion van de stad, waar hij een oefenmatch van zijn ploeg bijwoonde. Tegen derdeklasser Annapurna werd het voor Tianjin een afgetekende 4-0-zege. Su Yuan Jie, Guevenio en Wang Xiao Long (2x) troffen raak. Na de wedstrijd maakte onze landgenoot ruim de rijd vrij om met fans op de foto te gaan.



De week voor zijn afreis naar China onderhield Witsel de conditie met behulp van Mario Innaurato, de gewezen fysiektrainer van de Rode Duivels. Op 3 maart begint de competitie in China.



Onze man ter plekke in China week geen moment van zijn zijde en kon zorgen voor een unieke blik achter de schermen. Morgen leest u exclusief in Het Laatste Nieuws of op HLN Sport Plus het volledige verhaal van de eerste werkdag van Witsel bij zijn nieuwe club, alsook zijn eerste woorden op Chinese bodem.