Honger en een journalist met een stuk cake? Dat varkentje wast Conte wel eventjes

Door: redactie

15/01/17 - 09u37

Antonio Conte has his cake and eats it https://t.co/vY98f6B71C pic.twitter.com/vQ4JajZp8E

Kampioen Leicester City kon autoritaire leider Chelsea gisteren weinig in de weg leggen. Zelfs zonder topschutter Diego Costa legden de bezoekers er drie in het mandje in het King Power Stadium. Marcos Alonso (2x) en Pedro tekenden voor de doelpunten. Op de persconferentie na de match was trainer Antonio Conte uiteraard een tevreden man. Één klein probleempje: de Italiaanse coach had nog niet gegeten en maakte dat snel duidelijk toen hij een journalist met een stuk cake zag. "Is het goede cake? Ik ben jaloers. Als je mij een stukje wil aanbieden, zal ik dat zeker aanvaarden. Ik heb nog niet gegeten", aldus Conte waarna de journalist toch maar besloot om te delen.