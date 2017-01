Het Chinese avontuur kan nu helemaal beginnen: Axel Witsel geland op Shenzhen

Door: Mathieu Goedefroy

15/01/17 - 08u05

'The eagle has landed'. Axel Witsel arriveerde vannacht omstreeks kwart voor twaalf Belgische tijd in het Zuid-Chinese Shenzhen, waar zijn nieuwe club Tianjin Quanjian op winterstage is. Witsel werd op de luchthaven opgewacht door een tiental Chinese fans, de teammanager van zijn nieuwe club en... onze videoman. Hoe Witsel zich voelt in China, wat hij van zijn ontvangst vond en nog veel meer leest u in onze maandagkrant of op HLN Sport Plus, onze zone exclusief voor abonnees.