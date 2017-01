Conte ontkent conflict met Costa

Door: redactie

15/01/17 - 00u02 Bron: Belga

Conte en Diego Costa op archiefbeeld. © photo news.

Chelsea-coach Antonio Conte heeft geen ruzie gehad met Diego Costa. De Spaanse spits en topschutter van de Premier League zat vandaag wegens rugpijn niet in de wedstrijdselectie tegen Leicester (0-3 zege voor Chelsea). Dat verzekerde de Italiaan op de persconferentie na de match.

"Als jullie de waarheid willen horen, ik ben bereid die met jullie te delen. Dinsdag heeft Diego de training gestaakt omdat hij pijn had aan zijn rug. Daarom heeft hij deze week niet getraind. En om die reden was hij niet beschikbaar als basisspeler of reserve", stelde Conte.



Volgens verschillende Britse media was Costa niet geselecteerd na een ruzie met zijn coach over zijn fitheid. Verder zou hij een aanbieding gekregen hebben van een Chinese club waar hij 34 miljoen euro per jaar zou kunnen verdienen. "Daar weet ik niets van. De club heeft me niet geïnformeerd. Dat zijn maar speculaties", verklaarde Conte daarover. Het contract van Costa bij de 'Blues' loopt af in 2019.