Atlético wint met het kleinste verschil, Carrasco maakt rentree na blessureleed

Door: redactie

14/01/17 - 20u18

video Atlético Madrid heeft vanavond met de nodige moeite Real Betis opzijgezet. Een vroege treffer van Gaitan volstond voor de manschappen van coach Simeone om de winst thuis te houden. In een draak van een wedstrijd mocht Yannick Carrasco op het uur zijn comeback maken nadat de Rode Duivel enige tijd aan de kant stond met een blessure.

© afp.

Carrasco miste de voorbije twee weken drie wedstrijden van 'Los Colchoneros' door een blessure aan zijn achillespees en zag vanop de bank zijn vervanger, Nicolas Gaitan, al na acht minuten de score opende. De Argentijn duwde de bal na een afgeweken voorzet aan de tweede paal in doel. Daarna speelde de thuisploeg nauwelijks nog iets klaar, amper drie schoten binnen het kader op 90 minuten was een veelzeggende statistiek. Iets voorbij het uur moest doelpuntenmaker Gaitan naar de kant voor Carrasco, maar ook de Rode Duivel kon niets meer forceren. Na een kansarme wedstrijd prijkte er 1-0 op het scorebord.



Atlético blijft in het klassement vierde, op zes punten van stadsrivaal Real Madrid. De Koninklijke heeft twee matchen minder gespeeld dan Atlético.