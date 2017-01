Barcelona haalt tegen Las Palmas nog eens de sloophamer boven

Steven Gijbels

14/01/17 - 18u05

video FC Barcelona heeft na de opdoffer van vorig weekend tegen Villarreal (1-1) opnieuw aangeknoopt met een logische driepunter. Zelfs een halve B-ploeg van Barça legde Las Palmas eenvoudig over de knie, 5-0. Suarez (2x), Messi, Arda en Vidal stonden aan het kanon. Door de zege naderen de Catalanen tot op twee punten van leider Real Madrid dat morgen naar Sevilla trekt.

Barcelona-coach Luis Enrique gunde Piqué, Roberto, Denis Suarez, Neymar, Iniesta en Rakitic rust waardoor veel nieuwe namen hun kans kregen. Umtiti, Vidal, Rafinha, Turan en Gomes mochten zich tonen. Vooral die laatste liet zich opmerken door twee prima kansen de nek om te wringen. Eerst trapte hij recht op doelman Varas en niet veel later rakelings over de kooi. Ook Messi miste oog in oog met Varas en Rafinha trapte dan weer voorlangs. Kansen bij de vleet dus, al kon enkel Suarez de netten laten trillen. Gomes, randje buitenspel, legde prima terug tot bij de Uruguayaan die binnenknalde, 1-0 halfweg.

Zeven dolle minuten

Na de koffie draaide de doelpuntenmachine van Barcelona wel op volle toeren. In zeven dolle minuten ging Las Palmas helemaal ten onder en slikte het drie doelpunten. Eerst profiteerde Messi optimaal van een blunder van Varas, luttele tellen later krulde Suarez het leer heerlijk in de verste hoek en het slotakkoord was voor Arda Turan die na een schot van Suarez in de herneming makkelijk binnenduwde.



Forfaitscore

Barça nam daarna gas terug en Enrique maakte van de score gebruik om wat wissels door te voeren. Rakitic, Alcacer en Mathieu mochten nog komen meespelen. In het slot zorgde Vidal na een heerlijke aanval en dito finish voor de forfaitcijfers. Door de driepunter wipt Barcelona over Sevilla naar de tweede plaats op twee punten van leider Real Madrid. Die twee ploegen spelen morgen nog tegen elkaar. De 'Koninklijke' heeft ook nog een match minder gespeeld.