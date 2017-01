Ook bij West Ham zijn ze Swat duidelijk niet vergeten

Door: redactie

14/01/17 - 16u59

Vandaag werd François Van der Elst begraven en ook bij West Ham United, één van de ploegen waarvoor 'Swat' uitkwam in zijn succesvolle carrière, zijn ze onze landgenoot allerminst vergeten. De 'Hammers' zijn in het Olympisch stadion momenteel bezig aan hun wedstrijd tegen Crystal Palace, maar voor de aftrap was op de beeldschermen in het stadion een foto te zien van Swat, met daarnaast 1954-2017.



Ook naar de begrafenis zelf stuurde de club al een bloemstuk.