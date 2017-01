Diego Costa op ramkoers met Conte en niet in selectie voor clash met Leicester

Door: redactie

13/01/17 - 20u20 Bron: Daily Mail

© afp.

Wat is er aan de hand met Diego Costa? De Spaanse topschutter van de Premier League reisde niet mee af naar Leicester voor de clash met de Foxes van morgen. Volgens Costa omdat hij de voorbije dagen sukkelde met een rugblessure, maar in Engelse media valt een heel ander verhaal te horen. De medische staf van de 'Blues' verwierp de klachten van de schutter en ook trainer Antonio Conte mengde zich in de discussie. Het gevolg was een zware clash tussen de Italiaan en de Spanjaard waarna Costa de voorbije dagen niet meer welkom was op training.



Volgens Daily Mail speelt ook een ander element mee. Costa zou een lucratief bod uit China gekregen hebben en azen op een transfer. Bij Chelsea lijken ze echter weinig oren te hebben naar een mogelijke overstap van de topschutter. Hoe dan ook dropt Conte door het wegvallen van Costa naar alle waarschijnlijkheid Hazard weer in de spits (als valse negen). Batshuayi blijft bankzitter.