Barcelona ontslaat manager na kritiek op Messi

13/01/17 - 19u30 Bron: Belga

FC Barcelona heeft Pere Gratacos ontslagen als directeur verantwoordelijk voor de contacten met de Spaanse voetbalbond. Dat meldt Barça. De beslissing volgt op een kritische uitlating van Gratacos aan het adres van Lionel Messi. Hij had verklaard dat de sterspeler niet zo goed zou zijn zonder zijn ploegmaats.

De beslissing om Gratacos uit zijn functie te zetten is volgens de topclub genomen door sportief directeur Albert Soler, die de taken van Gratacos zal overnemen. Die laatste blijft wel verantwoordelijk voor de renovatie van de jeugdacademie La Masia. Volgens Barça liet Gratacos zich bij de loting voor de kwartfinales van de Copa del Rey betrappen op een "opvatting die niet overeenstemt met die van de club".



"Leo is één van de meest belangrijke spelers in het team, maar het draait niet alleen rond hem", zei Gratacos nadat FC Barcelona uitgeloot werd tegen Real Sociedad. "Het was het team dat won (tegen Athletic Bilbao in de achtste finales, nvdr.). Zonder Neymar, Luis Suarez, Andres Iniesta, Gerard Pique en de anderen, zou hij niet zo goed zijn. Maar natuurlijk is hij de beste speler." Momenteel bereidt de clubleiding zich voor om het contract van de Argentijnse vedette, dat volgend jaar afloopt, te verlengen. Opmerkingen zoals die van Gratacos worden binnen de club dan ook niet geapprecieerd, zo blijkt.