Luxemburgse zakenman Gérard Lopez neemt eersteklasser Lille over

13/01/17

De Luxemburgse zakenman Gérard Lopez is de nieuwe eigenaar van de Franse eersteklasser LOSC Lille. Dat maakte de club uit Rijsel bekend op een persconferentie. Lopez neemt de club over van Michel Seydoux.

Seydoux en Lopez onderhandelden de afgelopen drie maanden over de verkoop van de club en hielden vandaag samen een persconferentie om het akkoord bekend te maken.



"Ik ging niet op zoek naar een koper, maar naar een opvolger", legde Seydoux uit. "Uiteindelijk verkoop ik aan een vriend. Ik blijf als raadgever actief in de Raad van Bestuur en zal de club nog van dichtbij volgen."



Gérard Lopez, de voormalig eigenaar van Formule 1-team Lotus, probeerde eerst reeksgenoot Olympique Marseille over te nemen, maar werd in die race eind augustus afgetroefd door de Amerikaan Frank McCourt. Lopez kondigde aan dat hij de groep deze transferperiode nog wil versterken, maar dat hij geen grote revolutie wil teweegbrengen. "Dat ik bij de club kom in een transferperiode, zal de mensen misschien doen fantaseren, maar verwacht geen grote revolutie."



Trainerswissel?

In de Franse media werd al gespeculeerd over een mogelijke trainerswissel. Zo zou de Argentijn Marcelo Bielsa klaarstaan om de huidige coach Patrick Collot op te volgen. Lopez bevestigde noch ontkende die geruchten. "We hebben het geluk dat er iemand aan het roer staat die de club goed kent en goed werk levert. Maar als de vraag wordt gesteld: 'Is de club in staat om Marcelo Bielsa aan zich te binden?' Dan is het antwoord: 'Ja.'"



Op Twitter bedankte medeaandeelhouder Marc Coucke aftredend voorzitter Michel Seydoux. "Bedankt om me deze fantastische club te leren kennen. U was een unieke voorzitter."



Lille staat momenteel op de twaalfde plaats in de Ligue 1 met 21 punten na 19 wedstrijden.