Kompany is back! "Hopelijk blijf hij nu fit en dan zal ik zien welk niveau hij haalt"

Door: redactie

13/01/17 - 16u20 Bron: Belga

Kompany eerder deze week op de training van Manchester City. © rv.

Manchester City kan zondag in de competitiewedstrijd op het veld van Everton mogelijk weer een beroep doen op Vincent Kompany. De aanvoerder van de Citizens is volgens zijn coach Pep Guardiola "terug" na zijn nieuwste blessureleed. De Spanjaard zegt in de tweede seizoenshelft te rekenen op zijn centrale verdediger.

Kompany viel op 19 november uit tijdens de competitiematch tegen Crystal Palace (1-2 zege). In die wedstrijd botste hij met zijn doelman Claudio Bravo. Enkele dagen later maakte City bekend dat de 30-jarige skipper van de Rode Duivels een knieblessure had opgelopen. Zijn afwezigheid werd op vier tot zes weken geschat.



"Kompany heeft getraind, hij is terug. Hopelijk kan hij spelen en kan ik hem in de tweede seizoenshelft gebruiken", vertelde Guardiola. "Het is de tweede of derde keer dat we hierover (Kompany's herstel) moeten praten. Hopelijk blijft hij nu fit en dan zal ik zien welk niveau hij haalt. Niemand kan ontkennen dat hij erg goed is in topvorm. Maar na een lange blessure heeft elke speler tijd nodig. Hij heeft een sterke mentaliteit en weet wat hij moet doen. Hij moet zich als centrale verdediger concentreren op de simpele dingen. Daarna zal hij wedstrijd per wedstrijd, week per week naar zijn niveau toegroeien. In deze business krijg je geen tijd, maar hij moet voelen dat hij die wel krijgt."



Guardiola verduidelijkte verder dat Kevin De Bruyne deze week ziek is geweest maar zijn aantreden tegen het Everton van Lukaku en Mirallas komt niet in gevaar.