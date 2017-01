MMA-ster McGregor krijgt uitdaging uit onverwachte hoek (maar iedereen wil het gevecht zien)

Door: redactie

13/01/17 - 12u37

video Behalve een duel met Floyd 'Money' Mayweather zit er mogelijk nog een opvallend duel aan te komen voor MMA-legende Conor McGregor. De Ier heeft immers een uitdaging ontvangen van Olivier Giroud, een Franse...voetballer van Arsenal.

In een ludiek filmpje dat Arsenal publiceerde op Facebook leggen Giroud en zijn landgenoot Laurent Koscielny elkaar het vuur aan de schenen. "Hoe lang zou jij overeind blijven tijdens een kamp tegen McGregor?", vroeg Koscielny aan de spits. "Misschien tien seconden?", lachte de Franse international.



"Ik heb nog nooit in een kooi gestaan, maar het moet wel leuk zijn om dat eens te proberen. Dus, Conor McGregor, ik sta klaar voor je." 'The Notorious' tegen 'The Scorpion King': flink wat Arsenal-fans gaven alvast aan dat ze wel een kaartje zouden kopen voor een eventuele confrontatie...