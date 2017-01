Jongetje met kunsthand helemaal van zijn melk na hartverwarmend gebaar van voetbalheld

Door: redactie

13/01/17 - 08u22

video De 9-jarige Guido Sibering uit het Nederlandse Emmen werd geboren zonder hand. Daar kon de knaap tot voor kort prima mee leven, maar vanaf vorige zomer wilde hij toch graag een kunsthand.

Aan zo'n kunsthand zit echter vaak een duur prijskaartje, dus besloot hij het goedkoper aan te pakken: met wat hulp printte hij via een 3D-printer zijn 'nieuwe' hand. En dat ook nog in de kleuren van zijn favoriete voetbalclub: Bayern München!



Guido zat gisteravond in de studio van het Nederlandse radioprogramma 'Langs de Lijn' en de journalisten hadden een verrassing voor de jongen in petto. Niemand minder dan Arjen Robben was van zijn situatie op de hoogte en sprak een hartverwarmende boodschap voor hem in. Guido was zichtbaar ontroerd door de knappe geste van zijn held.