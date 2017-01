Real Madrid rondt magische kaap van 40 ongeslagen matchen na straffe comeback in Spaanse beker (3-3)

Door: Glenn Bogaert

video 39 matchen op rij waren ze ongeslagen, maar vanavond leek het er even op dat Real Madrid van zijn wolk zou donderen. De ploeg van Zinédine Zidane stond in de achtste finales van de Copa del Rey met 3-1 in het krijt bij Sevilla. De magische kaap van de 40 leek ver weg, tot Sergio Ramos vanop de stip en Karim Benzema in de slotseconden alsnog voor de onverhoopte 3-3 zorgden. Dolle vreugde bij 'Zizou' en de zijnen, die op de koop toe ook nog eens in de kwartfinale staan. Ze hadden de heenmatch immers al simpel met 3-0 gewonnen.

Hinken op twee gedachten bij 'De Koninklijke': enerzijds niet te veel krachten verspillen met het oog op 'La Liga' en anderzijds proberen van toch niet te verliezen tegen het eergevoelige Sevilla. Al na 10 minuten zag het er niet al te rooskleurig uit voor een Cristianoloos Real. Danilo hielp de thuisploeg door zijn eigen doelman Kiko Casilla te verschalken. Vroeg in de tweede helft dan toch lachende gezichten bij de leider in de Primera División met dank aan Marco Asensio. 20 jaar oud en een Nederlandse moeder, een diamant.



Wat een comeback!

De dekselse 'Rojiblancos' werkten echter niet mee en liepen via kersverse aanwinst Stevan Jovetic en Vicente Iborra uit tot maar liefst 3-1. Nog twee goals en we hadden een stunt in de Copa del Rey na die 3-0 uit de heenmatch. Maar zover kwam het dus niet, wel integendeel zelfs. Real had nog genoeg veerkracht en energie om een abrupt einde aan die straffe reeks van ongeslagen matchen af te wenden. Met dank aan een gewaagde Panenka van Sergio Ramos zeven minuten voor tijd.

