Real Madrid rondt magische kaap van 40 ongeslagen matchen na straffe comeback in Spaanse beker (3-3)

Door: Glenn Bogaert

12/01/17 - 23u08

video 39 matchen op rij waren ze ongeslagen, maar vanavond leek het er even op dat Real Madrid van zijn wolk zou donderen. De ploeg van Zinédine Zidane stond in de achtste finales van de Copa del Rey met 3-1 in het krijt bij Sevilla. De magische kaap van de 40 leek ver weg, tot Sergio Ramos vanop de stip en Karim Benzema in de slotseconden alsnog voor de onverhoopte 3-3 zorgden. Dolle vreugde bij Zinédine Zidane en de zijnen, die op de koop toe ook nog eens in de kwartfinale staan. Ze hadden de heenmatch immers al simpel met 3-0 gewonnen.