Zakaria Bakkali en bankzitter Ryan kunnen met Valencia niet stunten in Copa del Rey

Glenn Bogaert

12/01/17 - 21u35

© afp.

Celta de Vigo heeft zich vanavond zonder problemen geplaatst voor de kwartfinale van de Copa del Rey. Het team van onze landgenoot Theo Bongonda versloeg in de return van de achtste finales Valencia thuis met 2-1, nadat het ook de heenmatch met ruime 1-4 cijfers gewonnen had.

Door de riante zege van Celta in de heenwedstrijd was er van spanning in het Estadio de Balaídos weinig sprake. Pas op het uur brak de partij open, toen de openingstreffer van Rossi een handvol minuten later werd uitgewist door Vinicius. In de toegevoegde tijd bezorgde Sisto Celta toch nog de overwinning.



Bakkali en Ryan

Theo Bongonda moest de hele match vanop de bank toekijken hoe zijn ploeggenoten de kwalificatie afdwongen. Bij Valencia speelde Zakaria Bakkali de hele match. Mathew Ryan (ex-Club) was tweede doelman en bleef 90 minuten aan de bank gekluisterd.



Begin januari was Celta al met 1-4 te sterk in de heenmwedstrijd van de achtste finales. Bongonda had toen met een doelpunt en twee assists een groot aandeel in de overwinning.