Onze videoman in Witsel's nieuwe thuis Tianjin: hoeveel Chinezen kennen hem al?

Mathieu Goedefroy

14/01/17 - 05u00

video

Met alle Chinezen maar niet met deze. Onze videoman is in China, en wel in Tianjin, de toekomstige thuishaven van Rode Duivel Axel Witsel. Onze landgenoot gaat er jaarlijks iets minder dan 18 miljoen euro opstrijken, maar toch is hij nog lang niet bekend bij 'Yang met de pet'. Onze videoman trok naar een plaatselijk marktplein en liet er een tiental Chinezen de foto van hun toekomstig idool zien. Resultaat: nul op het rekest. Of toch, eentje. "I like him." Of dat over Witsels' krullenbol dan wel over zijn voetbalkwaliteiten gaat, daar heeft u evenwel het gissen naar...



