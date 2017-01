Voormalig Engels bondscoach Graham Taylor overleden

Door: redactie

Graham Taylor, een voormalige Engelse bondscoach, is volgens verscheidene Britse media op 72-jarige leeftijd overleden. Taylor stond aan het hoofd van de 'Three Lions' tussen 1990 en 1993.

Taylor slaagde er niet in Engeland te kwalificeren voor de eindronde van het WK van 1994 in de Verenigde Staten en kreeg daarop zijn ontslag. Eerder was de oud-speler van Grimsby Town (1962-1968) en Lincoln City (1968-1972) als coach aan de slag bij Lincoln City (1972-1977), Watford (1977-1987) en Aston Villa (1987-1990). Met Watford en Villa verraste hij door in respectievelijk 1983 en 1990 vicekampioen te worden.



Na zijn mislukt avontuur bij de FA was Taylor nog coach van Wolverhampton (1994-1995), opnieuw Watford (1996-2001) en Aston Villa (2002-2003).