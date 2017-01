West Ham en sterspeler Payet liggen op ramkoers

Door: redactie

12/01/17 - 12u50 Bron: Belga

© getty.

De Franse international Dimitri Payet wil niet meer spelen voor zijn club West Ham United, momenteel dertiende in de Premier League. Dat verkondigde zijn Kroatische coach, Slaven Bilic, vandaag aan de pers. Bilic voegde er fijntjes aan toe dat de club er niet aan denkt Payet te verkopen.

© getty.

"We hebben altijd gezegd dat we onze beste spelers niet verkopen, maar Dimitri Payet wil niet meer voor ons spelen", legde Bilic uit. "Toch willen we hem niet van de hand doen. Ik heb met de voorzitter gepraat en het probleem is niet financieel van aard. We hebben hem een langdurig contract laten tekenen, omdat we willen dat hij blijft."



De 29-jarige Payet, geboren op het eiland Réunion, kwam in de zomer van 2015 voor zo'n 15 miljoen euro over van Olympique Marseille, waar hij als aangever fungeerde van Rode Duivel Michy Batshuayi. Na een uitstekend openingsseizoen, met 12 treffers in 38 matchen, heeft Payet het dit seizoen samen met heel West Ham moeilijk. De 32-voudig Frans international zit momenteel aan drie goals in 22 wedstrijden.



Volgens de Franse sportkrant L'Equipe wil het nieuwe bestuur van l'OM de spelverdeler graag terughalen. In Marseille zou hij coach Rudi Garcia terugvinden. Het duo werkte eerder al samen bij Lille.