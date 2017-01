Arsenal verlengt contracten van Frans trio

Door: redactie

12/01/17 - 12u35 Bron: Belga

Arsenal heeft donderdag bekendgemaakt dat het de contracten van aanvoerder Laurent Koscielny, Francis Coquelin en Olivier Giroud verlengd heeft. De Londense club maakte de duur van de nieuwe contracten niet bekend.

De 31-jarige Koscielny kwam in 2010 van Lorient over om de Gunners te versterken. Sindsdien speelde de verdediger 273 officiële wedstrijden voor Arsenal. Koscielny is een 42-voudig Frans international en vertegenwoordigde Les Bleus op de EK's van 2012 en 2016 en het WK van 2014.



De 25-jarige Coquelin vervolledigde zijn jeugdopleiding bij de Gunners, waarop hij werd uitgeleend aan Lorient, Freiburg en Charlton. Halverwege vorig seizoen claimde hij een basisplaats om die niet meer af te geven. Coquelin zit aan 130 officiële wedstrijden voor de Gunners. Momenteel herstelt de middenvelder van een dijblessure.



De 30-jarige Giroud kwam in 2012 naar Arsenal na een verrassende landstitel in Frankrijk met Montpellier. De targetspits was nooit onbesproken in het Emirates Stadium, maar scoorde ondertussen toch al 91 treffers in 206 partijen. Giroud, aanwezig op het WK 2014 en het EK 2016, zit momenteel aan 59 caps voor Les Bleus, waarin hij 21 keer scoorde.



De Franse manager van Arsenal, Arsène Wenger, wiens contract op het einde van het seizoen afloopt, was tevreden met het verlengd verblijf van zijn landgenoten. "Francis heeft enorme vooruitgang geboekt, Olivier is uitgegroeid tot een complete speler en Laurent is een belangrijk onderdeel van onze ploeg en ik denk een van de beste verdedigers ter wereld op dit moment. Dus dit is geweldig nieuws voor ons."