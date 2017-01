Wat stond er op het mysterieuze briefje dat bode Sturridge in handen kreeg?

Door: redactie

12/01/17 - 10u38 Bron: Guardian

video Liverpool trapte in de EFL Cup gisteren geen deuk in een pakje boter en mocht blij zijn dat het bij Southampton 'maar' 1-0 bleef. Hét wapenfeit van de partij was het mysterieuze papiertje dat Sturridge overhandigd kreeg van trainer Jürgen Klopp, waarna de Engelse spits zijn ploeggenoten de nodige instructies gaf.