Fellaini jaar langer onder contract bij Man United

Door: Kristof Terreur

12/01/17 - 06u00

© photo news.

© ap.

Man United heeft in december in alle discretie de optie in het aflopende contract van Marouane Fellaini (29) gelicht. Zijn overeenkomst loopt nu tot medio 2018. Zo wilde de Engelse club in de eerste plaats zijn marktwaarde beschermen, maar kwam ze ook tegemoet aan de wens van coach José Mourinho, die hem deze maand liever niet zag vertrekken. Gesprekken over een vernieuwde overeenkomst staan voorlopig niet gepland. De komende maanden wordt zijn situatie verder geëvalueerd. Een transfer naar China lijkt op dit moment uitgesloten. Tussenpersonen 'in opdracht van' polsten, maar er kwam nooit een concreet voorstel op papier, laat staan een effectief bod.



Zijn teamgenoten trakteerden Fellaini dinsdag in de kleedkamer, na zijn belangrijke doelpunt tegen Hull in de League Cup, op high fives en schouderklopjes. Onze landgenoot is populair in de vestiaire, minder bij de supporters. Fellaini schrok van het boegeroep en de fluitjes door enkele fans, na de strafschop die hij had veroorzaakt op Everton. Zijn ploegmaats leefden met hem mee. En hoewel Mourinho hem nadien vooral als invaller gebruikte, nam hij Fellaini wel in bescherming. De coach heeft een zwak voor plichtbewuste, hardwerkende spelers. Dat hij hem verkiest boven Schneiderlin (op weg naar Everton) en Schweinsteiger zegt voldoende.