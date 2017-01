Ga zitten en geniet mee: met deze meesterlijke vrije trap trok Messi zijn Barça over de streep in Copa del Rey

Door: Glenn Bogaert

11/01/17 - 23u05

video "If there's something strange in your neighbourhood, who ya gonna call?" Niet Ghostbusters in dit geval, wel Lionel Messi. Probleempje bij Barcelona? Dan is er altijd nog de hulplijn 'Leo'. De Argentijnse superster moest vanavond uitpakken met een hemels precieze vrije trap om de Catalaanse grootmacht voorbij Athletic Bilbao te sleuren in de Copa del Rey. Bij een 2-1 en dus verlengingen in het verschiet sloeg 'De Vlo' meesterlijke toe. Feest in Camp Nou, maar wat heeft het toch weer moeite gekost voor de 'blaugrana'.