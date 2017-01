Claude Makelele aangesteld als assistent van Paul Clement bij Swansea City

Door: redactie

Swansea City heeft met Claude Makelele een nieuwe assistent voor coach Paul Clement. Die werd vorige week nog aangesteld als vervanger van de Amerikaan Bob Bradley bij de Welshe club.

De 43-jarige Makelele zat zonder club sinds hij in juni 2016 bij AS Monaco vertrok als technisch directeur. Bij Swansea City ondertekende de Fransman een contract tot het einde van het seizoen als assistent van Paul Clement, die vorige week dinsdag aangesteld werd als nieuwe hoofdcoach. Clement maakte de overstap van Bayern München, waar hij de assistent was van de Italiaan Carlo Ancelotti. Swansea koos voor Clement als opvolger voor de Amerikaan Bob Bradley, die pas 85 dagen aan de slag was bij de club. Swansea staat momenteel negentiende in de Premier League, op een punt van een veilige plaats om degradatie te vermijden.



Makelele en Clement kennen elkaar goed. In het seizoen 2007-2008 verdedigde Makelele de kleuren van Chelsea als speler toen Clement deel uitmaakte van de technische staf van José Mourinho, die toen hoofdcoach was van de Londense club. Later vonden Makelele en Clement elkaar terug in Parijs toen ze beiden de assistent waren van toenmalig PSG-coach Carlo Ancelotti in het seizoen 2012-2013.



Voor Makelele betekent de overstap naar Swansea een terugkeer naar Engeland sinds zijn vertrek bij Chelsea in 2008. Makelele speelde tijdens zijn spelerscarrière ook nog voor Real Madrid en Paris Saint-Germain. Hij kwam tussen 1995 en 2008 ook 71 keer in actie voor de Franse nationale ploeg.