Ontstellend zwak Liverpool mag blij zijn dat het nog uitzicht heeft op 'Hate Game'-finale in League Cup

Door: Glenn Bogaert

11/01/17 - 22u35

© getty.

Een droomfinale in de League Cup tussen Liverpool en Manchester United? Daar zijn we nog lang niet aan toe. 'The Reds', zonder Mignolet en met Origi als late invaller, gingen vanavond in de heenmatch van de halve finale verrassend onderuit tegen Southampton. Een nipte 1-0 is weliswaar geen ramp. Dat Liverpool nog blij mocht zijn met die krappe nederlaag, is dan wel weer uiterst zorgwekkend. Eén ding is duidelijk: Liverpool zal binnen twee weken vol aan de bak moeten op eigen Anfield Road. In Manchester lachten ze alvast in hun vuistje...