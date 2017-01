Een voorbeeld van hoe het moet: zo gaan ze in Marseille om met hun grootste talent

© photo news.

Het kroonjuweel van Olympique Marseille heet Maxime Lopez, een kleine en lichtvoetige spelmaker van 19. Om de jonge Fransman te behoeden voor fouten à la Anthony Vanden Borre heeft de Franse subtopper de nodige maatregelen getroffen.

Zo mag Lopez zich bijvoorbeeld nog niet omkleden in de luxueuze kleedkamer van de eerste ploeg - tenzij op matchdagen natuurlijk. Coach Rudi Garcia vindt dat zijn schouders nog niet breed genoeg zijn om de luxe en weelde te dragen en wil hem met de voeten op de grond houden.



Over Lopez' sportieve ontwikkeling heeft Garcia niet te klagen. "Maxime is een enthousiaste speler met lef, iemand die enorme kwaliteiten heeft als spelverdeler", aldus Garcia in Le Parisien. "Toch moet hij nog stappen zetten en bijvoorbeeld efficiënter worden. Maar ook dat pikt hij stilaan op. Zo scoorde hij tegen Dijon en was hij beslissend tegen Lille."



Lopez, dit seizoen al goed voor vijftien duels in het eerste van L'OM, is in de running voor de trofee van 'Speler van de Maand' december in de Ligue 1. De concurrentie is met Mathieu Valbuena (Lyon) en Jimmy Briand (Guingamp) evenwel groot. Wat u tot slot nog mag weten over Lopez: hij is geboren in Frankrijk, zijn vader is Spanjaard en zijn moeder Algerijnse.