Oudste profvoetballer verlengt contract en gaat door na vijftigste verjaardag

Door: redactie

11/01/17 - 17u02 Bron: BBC, Voetbal International

© Kos.

Kazuyoshi Miura heeft zijn contract bij Japanse tweedeklasser Yokohama FC verlengd. Op zich niet zo speciaal, maar de Japanse speler viert in februari zijn vijftigste verjaardag. Hij zal dan aan zijn 32e seizoen als professionele speler beginnen.

Miura, bijgenaamd 'King Kazu', speelde in zijn bijzonder lange carrière vooral bij Japanse clubs. Hij maakte ook een passage in Europa in de jaren '90 bij het Italiaanse Genoa CFC en het Kroatische Dinamo Zagreb. Sinds 2005 speelt hij bij Yokohoma. Vorig jaar stond hij 20 keer op het veld voor de club.



De aanvaller trok zich 17 jaar geleden al terug uit het internationale voetbal. Hij mocht in totaal 89 keer aantreden voor Japan en scoorde 55 keer.