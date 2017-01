'Dikke Ronaldo' kan niet lachen om grapje van ex-teamgenoot over gewicht

Door: redactie

11/01/17 - 14u51

I thought I was putting the pounds on until I saw my old mate Ronnie! pic.twitter.com/OeuWm23b9s — michael owen (@themichaelowen) 7 januari 2017

Ronaldo kan het grapje dat oud-teamgenoot Michael Owen over zijn gewicht maakte op Twitter niet waarderen. Bij het FIFA-gala zei de Braziliaan dat hij geschokt was over hoe belangrijk zijn gewicht wel niet was voor sommige mensen.