Invaller Fellaini kopt United naar mooie uitgangspositie in League Cup (en knuffelt daarna Mourinho bijna dood)

Door: redactie

10/01/17 - 22u50

The belgian maestro, Marouane Fellaini, has doubled the score vs Hull City! pic.twitter.com/XHNX7jLlV4 — Memphis Depay (@MemfisDepay) January 10, 2017

video Manchester United heeft vanavond een stevige optie genomen op de finale van de League Cup (EFL Cup). In eigen huis was Hull City in de heenmatch van de halve finale een maatje te klein, 2-0. Marouane Fellaini mocht na 79 minuten invallen nadat Juan Mata de thuisploeg iets voor het uur op voorsprong had gebracht. De Rode Duivel bedankte meteen met een kopbaldoelpunt (waarna hij Mourinho in de armen vloog) en zorgde voor de 2-0 eindstand. Binnen twee weken volgt de return.