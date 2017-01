Ook zonder Mertens en Carrasco weten Napoli en Atlético zich in beker makkelijk te plaasen

Door: redactie

10/01/17 - 23u03

Geen Dries Mertens, geschorst, vanavond bij Napoli dat het in het kader van de Coppa Italia in eigen huis opnam tegen Spezia. Dankzij doelpunten van Zielinski, Giaccherini en Gabiaddini werd het uiteindelijk een makkelijke 3-1 zege tegen de tweedeklasser (onder meer de treffer van Giaccherini was van fraaie makelij, zie video hierboven). Piccolo scoorde tegen voor Spezia.



In Spanje wist Atlético Madrid zich dan weer te plaatsen voor de volgende ronde van de Copa del Rey. Nadat het tegen Las Palmas de heenmatch had gewonnen met 0-2 werd het vanavond 2-3. De manschappen van coach Simeone kwamen twee keer op voorsprong (via Griezmann en Correa), maar Livaja trok de stand twee keer weer gelijk. In minuut 93 tekende Garcia voor de 2-3 eindstand. Yannick Carrasco ontbrak bij de thuisploeg nog met een blessure.